Esporte Vila Nova empata com o Vitória no fim do 1º turno da Série B Clube colorado não vence em seu estádio há sete partidas

No confronto entre o pior mandante e o terceiro pior visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Vitória empataram, por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O resultado é ruim para as duas equipes, que terminam o 1º turno lutando contra o rebaixamento. O Tigre termina o 1º turno com 19 pontos e um aprove...