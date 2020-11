Esporte Vila Nova empata com o Treze e terá de secar o Manaus para classificar Com 28 pontos, Tigre precisa que a equipe alviverde tropece diante o Remo, neste sábado (19), para confirmar classificação antecipada à 2ª fase da Série C

O Vila Nova tropeçou, neste sábado (28), pela 17ª rodada da Série C e ainda não conseguiu garantir classificação à 2ª fase. O Tigre ficou no 1 a 1 com o Treze, no Estádio Amigão, em Campina Grande/PB, e terá de torcer por tropeço do Manaus, que enfrenta o Remo, às 19 horas, para avançar na competição. Os gols da partida foram marcados por Biancucchi e Gilvan. Com 28 pontos, o...