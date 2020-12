Esporte Vila Nova empata com o Brusque e perde chance de liderar Com o resultado, o Tigre chega aos 4 pontos e finaliza a 3ª rodada na 3ª posição do Grupo C

O Vila Nova viajou para Brusque com discurso de pontuar, e conseguiu. O Tigre empatou sem gols com o Quadricolor, neste sábado (26), no encerramento da 3ª rodada do Grupo C. A equipe goiana poderia assumir a liderança da chave, se tivesse batido o time catarinense, já que no outro jogo da chave, o Santa Cruz venceu o Ituano, por 2 a 1. Com o empate em Santa Cat...