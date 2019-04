Esporte Vila Nova empata com Juventude e decide vaga na Copa do Brasil em casa Vila segura empate com o Juventude, 0 a 0, no Sul, e decide classificação no Serra Dourada

O Vila Nova mais uma vez não fez uma grande exibição na Copa do Brasil. Mesmo assim o Tigre conseguiu um bom resultado no Estádio Alfredo Jaconi. Seguro na defesa, o Tigre sofreu poucos sustos diante do Juventude, e conseguiu segurar o empate em 0 a 0 com a equipe gaúcha, nesta quarta-feira (25) deixando a decisão sobre quem avança às oitavas de final para o duelo de...