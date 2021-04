Esporte Vila Nova empata com Iporá e garante vaga nas quartas de final Time colorado para em atuação inspirada do goleiro Cleriston, ex-Vila Nova, e tropeça fora de casa

Muita correria, defesas dos goleiros, mas nada de gol. Assim terminou a partida entre Iporá e Vila Nova, que empataram na tarde desta quarta-feira (14), por 0 a 0, no Estádio Ferreirão, em Iporá, em jogo atrasado da 2ª rodada do 2º turno do Campeonto Goiano. Melhor para o Tigre, que com o ponto obtido conquistou vaga nas quartas de final do Campeonato Goiano aos chegar a...