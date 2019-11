Esporte Vila Nova empata com Figueirense, amplia jejum e segue no Z4 da Série B Em jogo de nível técnico ruim, Tigre priorizou a marcação e ficou no empate sem gols com o Figueirense. Times seguem na zona de rebaixamento da competição

A crise no Vila Nova aumentou nesta terça-feira (5). Em confronto válido pela 33ª rodada da Série B, a equipe colorada visitou e empatou sem gols com o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli e seguirá na zona de rebaixamento por pelo menos mais uma rodada. Com o resultado, o Vila Nova chega a 32 pontos (18º colocado) e pode terminar a 33ª rodada na 19ª coloca...