Esporte Vila Nova empata com Brasiliense em terceiro teste de elenco Partida foi movimentada e terminou empatada em 1 a 1. Marco Aurélio fez o gol da equipe do Distrito Federal e Dimba marcou para o Tigre

O Vila Nova empatou, pela primeira vez, em jogo teste da pré-temporada. O Tigre ficou em 1 a 1 com o Brasiliense, nesta quinta-feira (16), no CT. Marco Aurélio abriu o placar aos 12 minutos do 1° tempo para a equipe visitante, e Dimba empatou, aos 40 da 2ª etapa. Em jogo movimentado, o Brasiliense se mostrou mais à vontade nos primeiros instantes. A equipe do Vil...