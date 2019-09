Esporte Vila Nova e Vitória se enfrentam longe do objetivo inicial na Série B Vila e Vitória travam disputa contra o Z4, contrariando expectativas de antes da competição

Antes do início da Série B, o prognóstico tinha algumas equipes que surgiam como favoritas à disputa pelo acesso à Série A. Duas delas se enfrentarão nesta terça-feira (3), no Estádio Olímpico, em um momento que não previam passar na 2ª Divisão. Vila Nova e Vitória disputam a partir das 19h15 o chamado “jogo de seis pontos”, mas não para entrar no G4 ou nele permanecer...