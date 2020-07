Esporte Vila Nova e clubes da Série C vão receber doação de carro zero km da CBF Equipes haviam solicitado nova ajuda financeira da entidade, mas não tiveram proposta aceita. Cada clube decidirá o que fazer com o veículo doado pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai doar um carro zero quilômetro para cada participante da Série C do Brasileiro, o que inclui o Vila Nova. Os clubes haviam solicitado nova ajuda financeira à entidade, mas não tiveram proposta aceita. Para minimizar a crise das equipes, a CBF decidiu doar veículos fabricados por um dos patrocinadores. O veículo possu...