Vila Nova e Aparecidense empatam sem gols no Aníbal

Aparecidense e Vila Nova empataram sem gols nesta quinta-feira (4), no encerramento da 2ª rodada do Campeonato Goiano 2021. O duelo foi disputado no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Foi a primeira vez, desde 2019, que as equipes se enfrentaram pela competição estadual. Com o resultado, o Vila Nova segue na liderança do Grupo B com quatro pont...