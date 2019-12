Esporte Vila Nova diz ter amistosos agendados para janeiro

O Vila Nova tem três jogos amistosos agendados, entre dezembro e janeiro, antes do início do Campeonato Goiano. A informação partiu, nesta sexta-feira (20), do técnico da equipe Ariel Mamede. Segundo o treinador, a equipe profissional irá fazer jogo-treino contra a equipe sub-20, dia 31 de dezembro. Os outros dois amistosos serão realizados nos dias 18 e 20 jane...