Esporte Vila Nova diz que vai apresentar outros testes de atleta infectado

Após tomar conhecimento de que três jogadores do Vila Nova haviam testado positivo para a Covid-19 às vésperas da estreia do time na Série C do Brasileiro, em Manaus-AM, na noite de sábado (8), o departamento jurídico do Vila Nova apresentará à comissão médica da CBF uma justificativa para tentar a liberação de um dos jogadores vetados para voltar aos treinos e, se p...