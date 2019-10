Esporte Vila Nova diz que faltam detalhes para acerto com Itamar Schülle Direção colorada pretende anunciar treinador ainda nesta quarta-feira (16), após assinatura de contrato

O Vila Nova está próximo de acertar com Itamar Schülle. O técnico confirmou ao POPULAR que negocia com o clube goiano e deve assumir o time colorado até o final da temporada. Ele comandará o Tigre nos nove jogos que restam para a equipe na Série B. Segundo o diretor de futebol do clube colorado, Hugo Jorge Bravo, o anúncio só não foi feito ainda por falta de “det...