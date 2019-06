Esporte Vila Nova diz que “erro infantil” de funcionário prejudicou torcedores em jogo contra o Londrina Vilanovenses que assistiram ao revés no último sábado (1º), nas cadeiras, tiveram dificuldades para deixar o estádio por causa de um portão fechado

Uma das principais reclamações de torcedores do Vila Nova, que acompanharam a derrota para o Londrina, por 1 a 0, pela 6ª rodada da Série B no último sábado (1º), foi de um portão que permaneceu fechado após o jogo e dificultou a saída dos colorados do Estádio Serra Dourada. De acordo com a direção vilanovense, o erro partiu de um funcionário da equipe de quatro móve...