Esporte Vila Nova diz que contrato de patrocínio foi reativado Acordo estava suspenso desde março, por causa da paralisação do futebol no País, após a pandemia do coronavírus

Com a sinalização do começo da Série C do Campeonato Brasileiro para 8 de agosto, a diretoria do Vila Nova obteve um importante aliado, financeiro e de marketing. Isso porque a empresa de apostas que estava patrocinando o clube nos primeiros meses da temporada, a Estadium.bet, reativou o contrato com o clube, segundo o Tigre. O acordo estava suspenso desde março, p...