Esporte Vila Nova divulga programação de jogos-treinos, com dois duelos em Brasília Equipe colorada tem testes confirmados contra o Real-DF e o Brasiliense, além de programar duelo contra o Atlético-GO

O Vila Nova divulgou nesta sexta-feira (17) a programação de jogos-treinos que o clube disputará como preparação antes do início da Série C do Brasileiro. O Tigre possui dois duelos confirmados, ambos em Brasília, e um a ser oficializado contra o Atlético-GO, no CT do clube rubro-negro. A sequência de testes começa neste sábado (18), contra o Real, em Brasília. Também no Distrito...