Esporte Vila Nova divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Corinthians; confira Amistoso entre as equipes será disputado no dia 4 de julho, em Goiânia, às 21h30

Após 11 anos, Vila Nova e Corinthians voltarão a duelar. Apesar da partida ter o peso de um amistoso, a expectativa é de que o público compareça ao Estádio Serra Dourada, que será palco do jogo, no dia 4 de julho, às 21h30. Nesta segunda-feira (24), o Tigre, que, no papel, não será o mandante do jogo, divulgou detalhes da venda de entradas para a partida contra o alvi...