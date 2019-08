Esporte Vila Nova divulga campanha para aumentar público no Olímpico Tigre encara o Sport, nesta terça-feira (20), a partir das 21h30, e sócios adimplentes poderão levar um acompanhante para assistir ao duelo válido pela 17ª rodada da Série B

Com objetivo de obter nova atmosfera para ajudar na busca pela confirmação da reação na Série B do Brasileiro, o Vila Nova divulgou nesta segunda-feira (19) uma campanha para aumentar o número de torcedores no Estádio Olímpico, nesta terça-feira (20), na qual o Tigre recebe o Sport. Sócios adimplentes, que, segundo o clube, são dois mil, poderão levar um acompanha...