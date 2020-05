Esporte Vila Nova divulga balanço com déficit de quase R$5 milhões em 2019 Tigre perdeu receita e aumentou folha de pagamento de um ano para outro. Autoria externa contratada se absteve de dar opinião por falta de 'evidências'

O Vila Nova divulgou o balanço financeiro 2019 na noite desta quinta-feira (30). O documento trata do ano em que o Tigre foi da classificação à 4ª fase da Copa do Brasil à queda para Série C do Campeonato Brasileiro. O clube acumulou déficit de R$ 4,99 milhões, maior do que em 2018 (4,876 milhões). A auditoria externa contratada se absteve de dar opinião sobre as dem...