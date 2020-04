A apresentação do elenco do Vila Nova está marcada para dia 4 de maio. Apesar da incerteza de retomada das atividades, o clube planeja a volta dos atletas. Os treinos continuarão a ser em dois lugares, na sede do Tigre (OBA) e no CT.

O motivo da divisão é que a academia fica na sede, o uso do espaço é fundamental, pois tem a estrutura montada para atividades fora do campo. Por outro lado, no CT, a variedade de campos é maior, e, para cumprir a orientação de atividades ao ar livre e distanciada, o local seria mais apropriado.

Apesar dos planos, a retomada das atividades não é certa. "Estamos aguardando um parecer do Governo e da CBF. Quando for liberada a volta aos treinos, vamos dividir as atividades entre o CT e OBA. A academia fica no OBA. Sobre os protocolos médicos, estamos aguardando a CBF", disse o diretor de futebol do Vila Nova, Wagner Bueno.