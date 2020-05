Esporte Vila Nova distribui refeições para moradores de rua Cerca de 300 marmitas foram entregues para moradores das regiões leste e central de Goiânia, em contrapartida das vendas de produtos no combate à pandemia da Covid-19

O Vila Nova distribuiu cerca de 300 marmitas para moradores de rua das regiões leste e central de Goiânia. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (21), e faz parte da contrapartida das vendas de produtos - máscaras e álcool em gel - no combate à pandemia do novo coronavírus. “Fizemos (a ação) no intuito de ajudar. Sabemos que as pessoas estão passando por dificuldades, não s...