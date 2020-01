Esporte Vila Nova disputará jogo-treino contra o Capital-DF Partida será fechada para torcida e imprensa. Direção deve confirmar um amistoso, no OBA, para semana que vem

A agenda de pré-temporada do Vila Nova terá um jogo-treino nesta quinta-feira (9). A equipe colorada vai encarar o Capital-DF, no CT, a partir das 16 horas. A atividade será fechada para imprensa e torcida. Existe a expectativa do atacante Nando ser utilizado em algum momento da partida. Ele chegou no Vila Nova nesta segunda-feira (6) e iniciou a pré-temporada do clube. No período de preparação para o Campeonato Goiano, a equipe colorada já enfrento...