Esporte Vila Nova dispensa Elias e mais cinco jogadores do elenco Medida foi tomada com intuito de adequação do plantel após chegada de novo treinador

As primeiras mudanças no Vila Nova com gestão de Hugo Jorge Bravo no departamento de futebol do clube já surgiram. O dirigente anunciou a saída de seis jogadores do elenco colorado. O meia Elias, o lateral esquerdo Hélder, os atacantes Keké, Alan Carius e Facundo Boné, além do volante Araújo estão de saída. Segundo o dirigente colorado, as mudanças sã...