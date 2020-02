Esporte Vila Nova dispensa dois jogadores do elenco Volante Adriel e atacante Kauê pediram para ser liberados, fizeram acordo com o clube e não treinam mais com o elenco. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (7)

O Vila Nova informou que o volante Adriel e o atacante Kauê não fazem mais parte do elenco do Tigre. Os dois jogadores foram dispensados, na tarde desta sexta-feira (7). Segundo clube, os atletas pediram dispensa. “Fizemos um acordo. Eles pediram dispensas e, como não estavam sendo aproveitados, aceitamos”, justificou Wagner Bueno, diretor de Futebol do Vila Nova....