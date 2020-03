Esporte Vila Nova deve ter três mudanças contra o Anápolis Além dos retornos do zagueiro Adalberto e do atacante Nando, técnico Bolívar vai promover mexida no meio-campo, já que Biancucchi é desfalque

Diante do Anápolis, pela décima rodada do Goianão 2020, o Vila Nova deve entrar em campo com três modificações na escalação. O técnico Bolívar volta a contar com o zagueiro Adalberto, que cumpriu suspensão, e com o atacante Nando, ausentes na derrota em Jaraguá. Com isso, Brunão e Richard Salinas vão para o banco de reservas. A outra mudança será no meio-campo, já que...