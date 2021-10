Esporte Vila Nova deve repetir time em confronto direto contra Ponte Preta O lateral André Krobel deve ser novidade, mas no banco de reservas do time colorado

O técnico Higo Magalhães não deve fazer nenhuma mudança na formação do Vila Nova para o jogo deste sábado (2) contra a Ponte Preta. A tendência é que o time colorado entre em campo no estádio Moisés Lucarelli com a mesma equipe que venceu as duas últimas partidas na Série B, contra Goiás e Operário-PR. Se não houver nenhum problema de última hora, a equipe colorada va...