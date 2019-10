Esporte Vila Nova deve manter três zagueiros para duelo contra o América/MG Tigre deve encarar o América/MG com a mesma formação que iniciou o clássico com o Atlético, na última sexta-feira

O técnico Rafael Toledo deve manter o sistema de três zagueiros no Vila Nova, para o duelo desta terça-feira (15) diante do América/MG, em Belo Horizonte. O Tigre encerrou, nesta segunda-feira (14), a preparação para o confronto contra a equipe mineira. Se não surgir nenhum desfalque de última hora, o Vila Nova deve encarar o América/MG com a mesma formação que in...