Vila Nova deve fechar com zagueiro campeão da Série B pelo Fortaleza

O Vila Nova está próximo de acertar com o zagueiro Diego Jussani para a sequência da temporada. O defensor, de 31 anos, deve ser desligado do América-MG em breve. O interesse na contratação do zagueiro foi confirmado pelo presidente do Vila Nova, Ecival Martins, na noite desta sexta-feira (3). No clube de Minas Gerais, onde é capitão e tem contrato até o fim do ano...