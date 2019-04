Esporte Vila Nova deve entrar com denúncia contra Pedro Raul Diretoria colorada vai tentar suspender o atacante do Atlético, por cotovelada em Luizão, que sequer rendeu cartão amarelo em campo

As polêmicas envolvendo o primeiro jogo das semifinais entre Vila Nova e Atlético devem continuar rendendo fora de campo durante a semana. Visando o segundo confronto, que ocorre no próximo domingo (7), a diretoria do Tigre deve entrar com uma denúncia contra o atacante Pedro Raul, do Atlético, no TJD-GO (Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás). O lance reclamado pelos ...