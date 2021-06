Esporte Vila Nova deve apresentar novidade para seu elenco Meia Cássio Gabriel, do Mirassol, está próximo de defender o Vila Nova na sequência da temporada

Com cinco pontos conquistados após três rodadas e ainda invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova busca peças para encorpar seu plantel e seguir competitivo na temporada. Para isso, a diretoria colorada se movimenta para dar mais opções ao técnico Wagner Lopes. Com a saída do meia Alan Mineiro, que acertou com o Brasiliense, o Tigre deve ganhar um novo ...