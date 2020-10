Esporte Vila Nova deve anunciar mais um atacante para disputa da Série C Francis deve chegar ao Tigre para dar mais opções ofensivas ao técnico Bolívar

O atacante Francis, de 30 anos, deverá ser confirmado como mais uma contratação do Vila Nova à disputa da Série C do Brasileiro. O jogador atuou em poucas partidas nesta temporada, pelo Botafogo-SP, na disputa da Série A-1 do Paulistão. Depois, no retorno das competições, após a pandemia do coronavírus, o atacante não mais atuou pela equipe de Ribeirão Preto. E...