Esporte Vila Nova desperdiça pênalti e pontos contra o Remo Tigre vê artilheiro Henan errar cobrança, mas garante empate e vice-liderança do Grupo A após 13 rodadas

O Vila Nova parou na trave, no goleiro Vinícius (revelado na base do clube), no pênalti desperdiçado pelo atacante Henan e nos próprios erros em partida na qual não conseguiu superar o Remo-PA, na noite deste domingo (1º), em jogo disputado no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Assim, as duas equipes, que brigam pela vice-liderança do Grupo A, não saíram do e...