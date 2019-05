Esporte Vila Nova descarta retorno do ''profeta'' Moisés para o Brasileiro O jogador revelou que negociava com o Tigre e aguardava retorno da direção colorada

O Vila Nova descartou a contratação do atacante Moisés, de 32 anos, que está sem clube desde que não renovou seu contrato com a Aparecidense, equipe que o atleta defendeu no Campeonato Goiano 2019. O jogador revelou que negociava com o Tigre e aguardava retorno da direção colorada.“Não há nenhuma chance dele (Moisés) acertar com Vila Nova, de forma alguma. Um dos pont...