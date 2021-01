Esporte Vila Nova desafia o Fluminense por vaga na final do Brasileiro de Aspirantes Tigre precisa reverter vantagem do time carioca, que no jogo de ida das semifinais venceu o clube goiano por 2 a 1, no Rio de Janeiro

A quinta-feira (14) será de decisão para o Vila Nova no Brasileiro de Aspirantes. No OBA, a partir das 15h30, o Tigre terá de reverter a vantagem do Fluminense, nas semifinais da competição Sub-23, para avançar à final do campeonato - na ida, o clube carioca venceu o time colorado por 2 a 1 e joga pelo empate em Goiânia. Para não encerrar sua primeira participação ...