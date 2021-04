Esporte Vila Nova: derrota mostra elenco em desenvolvimento Resultado e desempenho do Tigre diante do Goianésia mostra que elenco requer ajustes e evolução

A derrota para o Goianésia mostrou ao Vila Nova que o processo de evolução do elenco colorado ainda está em desenvolvimento. De olho na Copa do Brasil, o técnico Wagner Lopes optou por uma formação alternativa e assumiu a responsabilidade pela escolha, após a derrota no início do returno do Campeonato Goiano. Para analistas, o treinador poderia ter tomado outras decisões...