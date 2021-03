Esporte Vila Nova denuncia, ao TJD-GO, árbitro do clássico

O Vila Nova protocolou no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-GO) uma notícia de infração contra o árbitro Eduardo Tomaz. O departamento jurídico do time colorado alega que o profissional infringiu dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pede uma suspensão que pode chegar a 360 dias.Segundo o Vila Nova, Eduardo Tomaz infringiu os artigos 266 e 2...