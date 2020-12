Esporte Vila Nova demite Bolívar após derrota para Ituano O treinador deixa o comando da equipe colorada um dia depois da derrota para o Ituano, no início da 2ª fase da Série C

O técnico Bolívar não comanda mais o Vila Nova. O clube colorado anunciou a saída do treinador, nesta terça-feira (15), um dia após a derrota para o Ituano, na 1ª rodada da 2ª fase da Série C. Ao todo, foram 23 partidas, com nove vitórias, nove empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 52,2% em jogos válidos pelo Goianão, Copa do Brasil e Série C. B...