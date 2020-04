Esporte Vila Nova define férias por mais 10 dias e vive ‘um dia de cada vez’ Clube mantém proposta de redução de salários em 50%. Segundo advogado, presidente negociará diretamente com grupo de jogadores

Depois de adiar a reapresentação do elenco por mais uma semana, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Vila Nova oficializou a prorrogação das férias dos atletas por mais 10 dias. A informação foi confirmada pelo advogado do clube Maurilho Teixeira, que auxilia, também, na negociação de redução de salários dos jogadores. Parados há um mês, os jogadores...