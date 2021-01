Esporte Vila Nova decide times que vai utilizar em duas decisões em 48 horas

O Vila Nova terá, a partir desta quinta-feira, duas decisões em 48 horas: contra o Goiânia, pela última rodada da 1ª fase do Goianão 2020, na quinta-feira (28), e diante do Remo, valendo o titulo da Série C 2020, sábado (30). O time colorado precisa da vitória no clássico local com o Galo para avançar às quartas de final do Estadual. Por isso, deverá ter força máxima no...