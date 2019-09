Esporte Vila Nova dança no ritmo certo e vence Londrina no Café Vila Nova alterna estilos durante a partida, vence Londrina, por 1 a 0, com gol de Bruno Mezenga e deixa a zona do rebaixamento. Rafael Santos brilha

O Vila Nova teve atitude, determinação e dançou conforme a música pediu, nesta sexta-feira (27), no Estádio do Café. Com gol de Bruno Mezenga, o Tigre derrotou o Londrina, por 1 a 0, e deixa provisoriamente a zona de rebaixamento (Z4) da Série B. Agora, a equipe colorada ficará na torcida para não voltar a figurar entre os últimos colocados no complemento da 25ª rodada e...