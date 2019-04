Esporte Vila Nova dá passo importante, mas não quer relaxar no Pará Tigre abre 2 a 0 sobre Bragantino-PA e leva vantagem para decidir vaga fora de casa

Não foi uma noite brilhante do Vila Nova no Estádio Olímpico, mas empurrado pela torcida e eficiente em cobranças de pênaltis, o time colorado bateu o Bragantino/PA, nesta terça-feira (16), por 2 a 0, e leva consigo boa vantagem para decidir classificação à 4ª fase da Copa do Brasil no próximo sábado, às 16 horas, em Belém. Os gols da vitória do Tigre foram marcados...