Esporte Vila Nova contrata volante que estava no Patrocinense Íkaro, de 25 anos, será inscrito para disputar o Goianão a partir das quartas de final

O Vila Nova contratou o volante Íkaro, de 25 anos, e vai increver o jogador para jogar a partir das quartas de final do Campeonato Goiano, que começam no próximo fim de semana. O jogador estava na Patrocinense, de Minas Gerais, e chega com contrato até o fim de 2022. O jogador é formado pelo Fluminense e, depois que saiu da base, passou por Athletico-PR, Ferroviária, Anapol...