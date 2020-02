Esporte Vila Nova contrata primo de Messi Emanuel Biancucchi já passou por Bahia, Vasco e Ceará

O Vila Nova contratou, nesta segunda-feira (3), o primo de Lionel Messi. O meia Emanuel Biancucchi, de 31 anos, chega com contrato até o fim do ano, após passar pelo Newell's Old Boys. O jogador é irmão de Maxi, que já rodou pelo futebol brasileiro. Emanuel já passou por Bahia, Vasco e Ceará e atua como meia pela direita. 🖊🔴 CONTRATADO! O meia Emanuel Biancucchi e...