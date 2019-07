Esporte Vila Nova contrata meia vindo do futebol da Áustria Atleta chega para ser o 9° membro do setor no atual elenco colorado. Vínculo, por empréstimo, vai até novembro

O Vila Nova anunciou, na manhã desta segunda-feira (8), a contratação do meia Alan Carius, de 22 anos. De acordo com os dados sobre o elenco profissional do Tigre, divulgados pelo clube, o atleta, natural de Paty dos Alferes, cidade a 120 quilômetros da capital fluminense, chega para ser o 9° membro do setor de meio-campo colorado. 🖊🔴 CONTRATADO! Reforço para a meio-ca...