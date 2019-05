Esporte Vila Nova contrata mais uma jovem promessa do Inter, por empréstimo Meia-atacante fica no clube até o fim da temporada para a disputa da Série B

O meia-atacante Richard será emprestado ao Vila Nova pelo Inter até o fim da temporada para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 20 anos é o segundo jogador do colorado gaúcho a se transferir para o Tigre em 2019. Antes, o clube goiano já havia contratado o volante Ramon, de 21 anos. Richard estava no sub-20 do Inter. Destaque na Copa São Pa...