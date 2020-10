Esporte Vila Nova contrata lateral-direito para time de Aspirantes Nikolas, de 25 anos, vai compor o elenco colorado que inicia a competição nacional, neste domingo (18), contra o Fortaleza

O Vila Nova anunciou a contratação do lateral-direito Nikolas, de 25 anos. O jogador, no entanto, vai compor o elenco que disputará o Brasilerio de Aspirantes. A competição é destinada para atletas de até 23 anos, mas permite a participação de quatro jogadores com idade superior. Natural de Palmas, Nikolas teve passagens por América-MG, Palmas e Capital-DF, que f...