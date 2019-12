Esporte Vila Nova contrata goleiro que estava no CSA Fabrício, de 33 anos, foi relacionado, mas não atuou nos jogos da Série A pelo time alagoano. Jogador é o sétimo reforço do Tigre para 2020

O Vila Nova anunciou a contratação de um goleiro. Fabrício, de 33 anos, que por último passou pelo CSA, foi confirmado pelo Tigre na manhã desta quinta-feira (12). O jogador chega após a saída do titular Rafael Santos, que tinha contrato, mas acertou rescisão com a diretoria. Com o goleiro, o Vila Nova passa a ter duas opções para o gol. A outra é Cleriston, que ...