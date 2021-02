Esporte Vila Nova contrata goleiro para a temporada 2021 Georgemy tem 25 anos e, por último, defendeu o CRB

Depois de não renovar com o goleiro Marcão, o Vila Nova contratou reforço para o gol. Nesta segunda-feira (8), o Tigre anunciou a contratação de Georgemy, de 25 anos, que teve o CRB como último clube. Veja matéria com outras chegadas e saídas do Vila Nova entre as temporadas de 2020 e 2021 Formado pelo Cruzeiro, o jogador foi emprestado pelo clube mineiro entre 2015 e 2017, logo após se destacar nas seleções de base do Brasil - disputou o Mundial e o Sul-...