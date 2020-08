Esporte Vila Nova contrata atacante que estava no Cianorte Jogador de 24 anos já atuou com Bolívar no clube paranaense e no Brasil de Pelotas e chega por empréstimo até o fim da Série C. É o 10º reforço do clube colorado após a retomada das atividades

O Vila Nova anunciou, neste domingo (2), a terceira contratação em dois dias e vai contar com o atacante Rodrigo Alves, de 24 anos. O jogador chega ao clube goiano emprestado pelo Cianorte, clube que foi eliminado pelo Coritiba na semifinal do Campeonato Paranaense há quatro dias, e fica até o fim da Série C, previsto para janeiro. O jogador atuou por clubes catari...