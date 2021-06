Esporte Vila Nova contrata atacante do Bahia Alesson vai reforçar o time colorado para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

A diretoria do Vila Nova confirmou a contratação do atacante Alesson, 22 anos, para reforçar o elenco colorado na sequência da Série B. O jogador canhoto estava no Bahia e amplia leque de opções para o técnico Wagner Lopes. Alesson começou a carreira, nas categorias de base, no futebol paranaense e passou por Ponte Preta e Cruzeiro. O atacante regressou ao Par...